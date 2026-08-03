Mala maniobra cobra la vida de motociclista en Totogalpa

La cuesta de La Maysuta, en el municipio de Totogalpa, en el departamento de Madriz, fue el escenario en donde perdió la vida José de Jesús Matey González, de 30 años.

La fatalidad sucedió exactamente en el kilómetro 214.8 a las 10:30 de la noche de ayer domingo, cuando Matey González se desplazaba en una motocicleta.

Cazadores de noticias detallaron que el hombre manejaba la moto marca AKT color negro placa MZ 21-554 cuando realizó un giro indebido, perdió el control, y se salió de la vía, falleciendo en el acto.

