Tras la caída en prisión del sujeto Jerson Borge por la muerte de Danilo Guido, ahora falta que sea detenido Bryan Alexander Prado Díaz, quien la noche del 9 de agosto también baleó a una persona en el Mercado Oriental.

Bryan Díaz, El Castor

La víctima fue Carlos Enmanuel Palacios, a quien el supuesto vendedor de drogas conocido como “El Castor” le realizó varios disparos en una calle localizada de la iglesia El Calvario 4 cuadras abajo y media al lago.

A consecuencia de los disparos Carlos Palacios, fue llevado a un centro asistencial capitalino en donde este lunes sería intervenido quirúrgicamente.

Graban al Castor baleando a ciudadano en el Mercado Oriental #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/BZVFxYKU0l — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 17, 2026

En videos captados por cámaras de seguridad del sector desde distintos ángulos se observan los momentos en que Carlos Palacios camina cerca de Bryan Prado y al llegar a determinado sitio, el sujeto saca su pistola y le dispara.

Los familiares del lesionado pidieron a las autoridades policiales que capturen al sujeto Bryan Prado para que responda por las graves lesiones que le causó a Carlos Enmanuel Palacios.

