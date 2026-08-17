Graban al Castor baleando a ciudadano en el Mercado Oriental
Tras la caída en prisión del sujeto Jerson Borge por la muerte de Danilo Guido, ahora falta que sea detenido Bryan Alexander Prado Díaz, quien la noche del 9 de agosto también baleó a una persona en el Mercado Oriental.
La víctima fue Carlos Enmanuel Palacios, a quien el supuesto vendedor de drogas conocido como “El Castor” le realizó varios disparos en una calle localizada de la iglesia El Calvario 4 cuadras abajo y media al lago.
A consecuencia de los disparos Carlos Palacios, fue llevado a un centro asistencial capitalino en donde este lunes sería intervenido quirúrgicamente.
En videos captados por cámaras de seguridad del sector desde distintos ángulos se observan los momentos en que Carlos Palacios camina cerca de Bryan Prado y al llegar a determinado sitio, el sujeto saca su pistola y le dispara.
Los familiares del lesionado pidieron a las autoridades policiales que capturen al sujeto Bryan Prado para que responda por las graves lesiones que le causó a Carlos Enmanuel Palacios.