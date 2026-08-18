Buscan a Juan Carlos, desaparecido al viajar de San Rafael del Sur a Managua

Familiares de Juan Carlos Guevara Molina, de 24 años, solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero, tras reportar su desaparición desde el pasado 17 de julio del corriente año.

Juan Carlos Guevara Molina

Guevara Molina, conocida en el ámbito de la diversidad como Asly Franchesca, fue vista por última vez cuando salió de la comunidad San Pablo, en el municipio de San Rafael del Sur, con dirección hacia la capital Managua.

Desde ese día se perdió todo contacto con ella.

Ante la incertidumbre, sus parientes piden a cualquier persona que tenga información certera sobre su ubicación o la haya visto, comunicarse de inmediato al número telefónico 8592 3980.

