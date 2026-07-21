Liberan a compatriota secuestrada en México por grupo criminal

La nicaragüense Alba Dayana Martínez Oconor fue liberada y ya se encuentra en camino de regreso a Nicaragua, tras haber sido secuestrada por un grupo criminal mientras intentaba cruzar México con destino a Estados Unidos.

Alba Dayana Martínez Oconor

La noticia fue confirmada por personas allegadas a la familia.

Alba, quien es originaria de la comunidad El Llano, en Rodeo Grande, Somotillo, salió de su casa la madrugada del 8 de julio dejando a sus dos hijos de 17 y 19 años con su familia.

Su padre, don Ronald José Martínez, de 63 años, creía que su hija únicamente viajaría a trabajar cerca de la frontera con Costa Rica, desconociendo que había iniciado la ruta migratoria hacia el norte.

El 11 de julio, la joven fue retenida por hombres armados que se identificaron como integrantes del grupo criminal Los Zetas.

Tras permitir una breve llamada para confirmar que seguía con vida, los captores exigieron 25 mil dólares de rescate bajo amenaza, lo que sumió a su familia en momentos de profunda angustia y los llevó a iniciar una campaña pública para reunir el dinero.

Hasta el momento, se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el secuestro y no se ha precisado si la familia logró efectuar el pago de la suma solicitada.

Sin embargo, sus allegados celebran la noticia de su liberación y esperan su pronto reencuentro en suelo patrio.

