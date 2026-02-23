Matagalpa: Descarga eléctrica mata a joven que instalaba cámaras de seguridad en beneficio de café

El joven Oliver Antonio Girón Salgado, de 22 años, murió electrocutado la tarde de este lunes mientras instalaba cámaras de seguridad en un beneficio de café, ubicado en Valle las Mezas, carretera Guayacán – Jinotega.

Joven fallece electrocutado en Jinotega instalando cámaras

Oliver, quien era originario de Jinotega, recibió la mortal descarga al hacer contacto con un cable de alta tensión mientras estaba en el techo de una bodega para almacenar granos básicos.

Al sitio llegaron miembros de los bomberos de Matagalpa, quienes al confirmar que ya no había electricidad en el techo, se subieron a bajar el cuerpo. La policía también se presentó en el lugar y descarto mano criminal en el hecho.

Oliver Antonio Girón Salgado es el nicaragüense numero 7 que muere electrocutado este año en distintas circunstancias, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya, la super líder en noticias.

