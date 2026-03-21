Cerdo en celo ataca mortalmente a hombre de 72 años, en León

Don Julio Gustavo Martínez Mejía, de 72 años, conocido como Bin Laden, falleció tras ser atacado por un cerdo de raza cojuda llamado Cleto, que le desprendió el brazo derecho mientras intentaba controlarlo, en el barrio Cayetano Sánchez en el municipio de Malpalsillo, León.

En medio del ataque un familiar intentó socorrerlo, pero el animal escapó, dejando a Don Julio Gustavo sin vida en el lugar.

Parientes de Martínez Mejía comentaron que el animal estaba en período de celo al momento de la tragedia.