Capturan en Managua a cadete de taxi que intentó asaltar a señora porque le fue mal en el turno

A tremendo clavo se metió el cadete de taxi Reynaldo Sotelo de 51 años, al intentar despojar de sus pertenencias a una señora que se dirigía a visitar a su hijo en el hospital Antonio Lenin Fonseca, de Managua, la tarde de hoy martes.

La víctima de identidad desconocida estaba a dos cuadras de llegar al hospital, cuando fue interceptada por Reynaldo, quien la intimidó con un escúter para asaltarla, pero los gritos de susto de la mujer provocaron que el taxista tamal la soltara.

Enseguida, el tal Reynaldo empezó a correr para dirigirse al vehículo taxi placa M 04-895 que había aparcado cerca para huir, sin embargo, pobladores de la zona que presenciaron el incidente lo siguieron y lograron neutralizar, para luego amararlo como garrobo al carro.

Al ser abordado don Reynaldo por Tu Nueva Radio Ya dijo “Cometí un error, me entro desesperación porque debo unos turnos”, aseguró este señor que habita en la comarca Filos de Cuajachillo en Ciudad Sandino.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles.