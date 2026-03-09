Joven es asesinado mientras intentaba frustrar asalto en Matagalpa

El joven Nelson José López Castro, de 25 años, fue ultimado a tiros en el barrio El Tambor, de la ciudad de Matagalpa, la madrugada de ayer domingo.

Nelson José López Castro, de 25 años

Cazadores de noticias informaron que López Castro fue baleado por los sujetos Franklin Salgado González, de 36 años, y Dayling José Salgado Ramos, de 27.

El joven recibió los disparos al momento de intervenir, tratando de evitar que Elvin Manuel Godínez Rodríguez, de 30 años, fuera asaltado por los sujetos.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el caso y rastreando el paradero de los supuestos autores del homicidio de Nelson José López Castro.

