Nica es arrestado tras robar miles de dólares en productos en Atlanta, Georgia

El connacional Luis Alfredo Monjárrez Orozco, residente del estado de California, fue capturado en el condado de Cobb, en Georgia, Estados Unidos, tras ser identificado como pieza clave en una red de robo organizado a gran escala.

Las autoridades locales arrestaron a Monjárrez Orozco tras encontrarlo en posesión de mercancía sustraída de la cadena Home Depot, valorada en más de 28 mil dólares.

Los hechos que se le imputan ocurrieron durante un periodo de varias semanas, entre septiembre y noviembre de 2024.

Según la investigación, el nicaragüense formaba parte de un grupo criminal que operaba en al menos diez condados del área metropolitana de Atlanta y el norte de Georgia, incluyendo Cobb, Fulton, Gwinnett y Douglas.

El esquema delictivo consistía en sustraer artículos de alto valor y realizar devoluciones fraudulentas sin recibo para obtener efectivo o crédito, además de extraer herramientas eléctricas sin realizar el pago correspondiente.

Debido a la complejidad de la operación, Monjárrez Orozco enfrenta cargos graves bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO), participación en empresa criminal y múltiples cargos por robo minorista organizado.

La policía de Atlanta mantiene el caso abierto, advirtiendo que la estructura delictiva involucra a más sospechosos, por lo que no se descartan arrestos adicionales en los próximos días mientras se sigue el rastro de la mercancía robada.