Madriz: motociclista fallece en choque contra furgón en Palacagüina

Un motociclista identificado como Eric Casco murió la noche de este domingo al colisionar de frente con un furgón en el kilómetro 190 de la carretera Panamericana en Palacagüina, departamento de Madriz.

Motociclista muere en brutal choque con furgón en Palacagüina

El fallecido era oriundo de la comunidad Santa Rita, en Palacagüina.

La policía de la localidad ya investiga las circunstancias exactas en que ocurrió la fatalidad, la numero 6 del año ocurrida en el departamento de Madriz, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.

