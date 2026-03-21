Motociclista muere en violento accidente de tránsito, en Sabana Grande

Como Joan Alexander Martínez Pichardo, de 19 años, fue identificado el joven motociclista que falleció la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente en la carretera hacia Sabana Grande, en Managua.

El joven fue trasladado de emergencia al hospital Manolo Morales, donde médicos lucharon por salvarle la vida, sin embargo murió a causa de múltiples golpes y un trauma craneal severo.

Martínez Pichardo residía en el barrio Laureles Sur, Distrito Siete de la capital. Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias en que ocurrió este trágico accidente.