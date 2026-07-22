Capturan a ocho sujetos por robos y drogas en Nueva Segovia

Entre el martes 14 y el lunes 20 de julio, la Policía Nacional capturó a ocho sujetos que cometieron diversos delitos en distintos puntos del departamento de Nueva Segovia.

Entre los detenidos están cinco por robos con fuerza en los municipios de Santa María y Ocotal; dos por robos con intimidación en Quilalí y Ocotal, y uno por abastecimiento de drogas en el municipio de Jalapa.

De igual forma, como parte del trabajo preventivo, durante la semana, la institución realizó cobertura al Plan de Seguridad Escolar, destinos turísticos, centros recreativos y balnearios de la zona.

Además, las autoridades realizaron visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

También se brindó cobertura a actividades deportivas y tradicionales; y regulación del tráfico en las principales carreteras para evitar accidentes.

Asimismo, la institución brindó recomendaciones a conductores, peatones y pasajeros: no conducir en estado de ebriedad ni a exceso de velocidad; revisar el buen estado de los vehículos, respetar a peatones y ciclistas en la vía, usar cascos de protección; no utilizar celulares mientras se conduce; y prestar especial cuidado a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.