MARENA retiene dos lapas rojas transportadas ilegalmente en Waspam

La delegación territorial del MARENA en el municipio de Waspam, Caribe Norte, logró la retención de dos ejemplares de lapa roja (Ara macao) que eran transportados de manera ilegal en una unidad de transporte colectivo terrestre.

Una lapa roja destaca por sus vibrantes colores.

El hallazgo se registró durante un operativo de vigilancia, inspección y control ambiental ejecutado en los autobuses que cubren la ruta entre Puerto Cabezas y Waspam.

Las autoridades ambientales recordaron que la lapa roja es una especie en peligro de extinción y se encuentra protegida bajo el estatus de veda nacional indefinida en el país.

Una lapa roja descansa en el suelo.

Tras el decomiso, las aves fueron puestas bajo el resguardo de especialistas del MARENA para recibir atención veterinaria inmediata y una evaluación integral de su estado de salud.

El objetivo de las autoridades es determinar las condiciones óptimas de los ejemplares para proceder con su posterior reintegración a su hábitat natural.

