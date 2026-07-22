MARENA inspecciona 29 hectáreas de reserva en Bluefields y Kukra Hill

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó jornadas de seguimiento y acompañamiento técnico a proyectos de conservación en los municipios de Bluefields y Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Durante el recorrido, los técnicos visitaron la Reserva Silvestre Privada Hermanos Hodgson Sobalvarro, un espacio de 29 hectáreas destinado a la protección de la biodiversidad local, donde verificaron el avance en el manejo de áreas boscosas y el establecimiento de sistemas agroforestales.

Asimismo, en coordinación con la Alcaldía de Kukra Hill, se inspeccionó el Parque Ecológico Laguna Water Side, resaltando el protagonismo de las familias y comunidades locales en el resguardo de los recursos naturales y la conservación de los patrimonios de la región.