Nicaragua impulsa protección de flora y fauna en reunión iberoamericana en Guatemala

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), participó en la “Primera reunión presencial de la red iberoamericana de Directoras y Directores de biodiversidad”, realizada en la ciudad de Antigua Guatemala.

MARENA participa en reunión de Red Iberoamericana de Directores de Biodiversidad en Guatemala

El encuentro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), reunió a especialistas de 15 países con el objetivo de consolidar la Red IberBio, avanzar en su programa de trabajo 2025-2027 e identificar retos comunes en materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

La delegación nicaragüense estuvo representada por la compañera América Aburto, responsable de la Dirección de Biodiversidad del MARENA, quien ratificó el compromiso del país de continuar impulsando acciones para la protección de la flora y fauna en beneficio de las familias nicaragüenses.

