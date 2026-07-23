Rescatan ocelote en Jinotega y lo llevan a rehabilitación

Delegados del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con la Secretaría Política Departamental de Jinotega, rescataron con éxito a un ejemplar de ocelote (Leopardus pardalis) en la comunidad El Salto, ubicada dentro de la Reserva Natural Cerro Datanlí-El Diablo.

El felino será trasladado al Centro de Rescate del Parque Zoológico Nacional, donde recibirá atención veterinaria especializada y se someterá a un proceso de rehabilitación integral.

Una vez que el ejemplar se recupere completamente y los especialistas valoren que se encuentra en condiciones óptimas, se procederá a su liberación en su hábitat natural conforme a los protocolos ambientales del MARENA.