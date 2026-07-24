Capacitan a más de 100 en permisos ambientales y forestales en Granada

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un Taller Regional sobre Permisos Ambientales y Forestales en la Casa de los Tres Mundos, con la participación de más de 100 protagonistas de los departamentos de Masaya y Granada.

MARENA realiza taller regional sobre permisos ambientales y forestales en Granada

La capacitación contó con la presencia de representantes de universidades, empresas e industrias del sector forestal, abordando temas clave como la legislación ambiental vigente, requisitos de trámites y normativas para el aprovechamiento de recursos naturales y biodiversidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Nicaragua fortalece la gestión ambiental y promueve procedimientos más ágiles y sostenibles para el desarrollo económico de la región.

