Mandador de finca fallece una semana después de haber sido baleado

En el hospital Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega, falleció este lunes el obrero agrícola Silvano Olivas, de 30 años, seis días después de haber sido baleado en el cuello por un desconocido.

Los informes indican que Silvano tenía tres meses de trabajar como mandador en una finca de Alberto Cornejo, localizada en la comarca Quiguayán, en Wiwilí, cerca del Río Coco.

El pasado martes 30 de junio, Olivas andaba arreando un ganado a pie cuando un sujeto no identificado le disparó un balazo en el cuello y de inmediato se dio a la fuga.

Poco después, el lesionado fue llevado al hospital de San José de Bocay, pero debido a su condición grave lo trasladaron al hospital Victoria Motta, en donde murió casi una semana después.

Las autoridades policiales se encuentran tratando de identificar al autor del crimen y las supuestas razones que tuvo para cometerlo.