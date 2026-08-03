Extranjero es hallado sin vida en el barrio 18 de Mayo, Managua

El ciudadano italiano Romano Cuppari, de 64 años, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en Managua.

El hallazgo fue hecho en la casa que habitaba del Centro de Salud Walter Ferreti 6 cuadras abajo y una al norte, en el barrio 18 de Mayo, en el Reparto Schick.

Datos preliminares indican que el cuerpo del extranjero no tenía señales de violencia, por lo que se cree que su muerte fue natural.

Sin embargo, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar con la autopsia las causas de su deceso.

