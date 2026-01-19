Managua: Fallas en sistema eléctrico provocan incendio de vehículo en Lomas del Valle

Inservible, con cuantiosos daños materiales quedo anoche el vehículo Kia Picanto, color blanco, con placas de Managua M 324 515, al tomar fuego de manera repentina, cuando su conductor Ernesto José Sotomayor López, de 34 años, se desplazaba por una calle del residencial Lomas del Valle, ubicada en el Distrito V de Managua.

Incendio destruye un Kia Picanto en Managua

Se presume que el origen del incendio fue provocado por fallas en el sistema eléctrico, las cuales habrían generado un recalentamiento, ocasionando la avería del vehículo y su posterior combustión.

Afortunadamente, no se reportaron personas afectadas ya que Ernesto José quien estaba a pocos metros de llegar a su casa, al ver las llamas se salió del vehículo, y trato de evitar el siniestro, sin embargo poco pudo hacer para evitar que las llamas destruyeran todo el frente de su carro.

