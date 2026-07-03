Jorge Luis González lesionado en choque con bus Ruta 6 en Managua

El motociclista Jorge Luis González Mercado resultó con lesiones de consideración tras verse involucrado en un accidente de tránsito contra un autobús de la ruta 6, la mañana de este viernes, en el sector de Batahola Norte, en Managua.

El percance vial ocurrió exactamente del antiguo Banco Popular de Monseñor Lezcano, dos cuadras abajo y dos cuadras al sur.

De acuerdo con informes preliminares, el motociclista circulaba de este a oeste cuando presuntamente irrespetó una señal de alto, siendo impactado por el autobús que viajaba con preferencia de norte a sur.

El conductor del bus de transporte colectivo, Eliezer Obando González, manifestó que se desplazaba a unos 40 kilómetros por hora cuando el motorizado apareció de forma repentina a alta velocidad, impactando en la parte delantera de la unidad de transporte sin que pudiera evitarse la colisión.

Al lugar se movilizaron transeúntes, vecinos y socorristas de la Cruz Blanca, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado en el pavimento y posteriormente lo trasladaron hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Otro bus de la ruta 6 también se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido la misma mañana de hoy, frente al parque central en Managua, donde una de las llantas le pasó encima en una de sus piernas a un motociclista.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes, levantar evidencias, entrevistar a testigos y determinar de manera oficial las responsabilidades del accidente, el cual causó retrasos momentáneos en la circulación vehicular de la zona.