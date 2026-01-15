Malpaisillo: Incendio convierte en latas retorcidas cabezal que transportaba caña

Anoche un furgón que halaba dos rastras cargadas de caña de azúcar se incendio por causas desconocidas quedando completamente destruido.

Furgón con caña se incendia en Malpaisillo

El hecho ocurrió cuando el cabezal transitaba por la comarca El Terrero, municipio de Malpaisillo y las llamas salieron del motor.

El conductor Francisco Reyes, de 40 años, dijo que solo le dio tiempo de estacionarse y salir del cabezal para ponerse a salvo en tanto las llamas aumentaban en la cabina hasta quedar completamente destruido.

Los Bomberos Unidos de Malpaisillo y La Paz Centro, acudieron al lugar con varias unidades apaga fuego para controlar el siniestro que amenazaba con extenderse a las rastras donde estaba el cargamento de caña.

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