Machetean a hombre en Ticuantepe tras pelea por guaro

El ciudadano Berman Antonio Sánchez Martínez, de 32 años, se debate entre la vida y la muerte luego de ser macheteado en la cabeza por a manos de su pofi de tragos de identidad desconocida en el municipio de Ticuantepe, Managua, este lunes.

Cazadores de noticias informaron que Berman fue agredido luego que se negará a entregarle una pichinga de guaro al sujeto con que había estado bebiendo licor.

En lesionado fue trasladado del centro de salud de Ticuantepe al hospital Lenin Fonseca, en tanto, agentes policiales investigan la identidad y paradero del agresor.

