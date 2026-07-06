Adolescente de 14 años hallado muerto en Jinotega

La mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida del adolescente Leyder de Jesús Benavides, de 14 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes 3 de julio.

Leyder de Jesús Benavides, de 14 años

El cadáver del menor fue descubierto con supuestos signos de violencia en medio de unos cafetales de la comunidad El Sarayal, en el departamento de Jinotega.

El hallazgo fue realizado por pobladores quienes habían iniciado la búsqueda a partir del reporte de su desaparición, tras ser visto por última vez en la comunidad de Abisinia, en un sector que conduce al municipio El Cuá.

De acuerdo con los reportes preliminares, el menor fue visto en compañía del joven Axell Johan Cárdenas, de 19 años, originario de Wiwilí, Jinotega, de quien se desconoce su paradero.

Las autoridades se encuentran investigando con ayuda de expertos forenses las causas de muerte del adolescente Leyder de Jesús Benavides.

La noticia del hallazgo ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona, quienes permanecían atentos a la búsqueda con la esperanza de que el adolescente fuera encontrado con vida.