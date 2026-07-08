Capturan a Delvin Castro por homicidio de menor en Jinotega

La Policía Nacional logró la captura de Delvin José Castro Duarte, de 18 años, señalado como el presunto autor directo del homicidio en perjuicio del adolescente Leyder de Jesús Benavídez, de 15 años.

Leyder de Jesús Benavides, de 14 años

El crimen sangriento se registró en la comunidad El Sardinal Número Dos, ubicada en el municipio de Jinotega.

El cuerpo sin vida del menor fue localizado la mañana del pasado lunes en medio de unos cafetales de la zona, presentando múltiples heridas provocadas a machetazos.

De manera extraoficial se conoció que el hecho fatal ocurrió tras una fuerte discusión entre ambos jóvenes, la cual presuntamente estaba vinculada a una transacción económica y el trasiego de drogas.

El detenido ya fue puesto a la orden de las autoridades judiciales competentes en la delegación local para enfrentar su debido proceso penal por el delito de homicidio.