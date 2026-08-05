Se incendia camión con merienda escolar en empalme a San Nicolás

Un camión cargado con merienda escolar tomó fuego la mañana de este miércoles cerca del empalme al municipio de San Nicolás, sobre la Carretera Panamericana al sur de la ciudad de Estelí, dejando cuantiosos daños materiales con la cabina del vehículo reducida a chatarra y afectaciones parciales en los alimentos.

Camión con merienda escolar se incendia en empalme a San Nicolás

El siniestro se registró cuando Guillermo José Castillo Bustamante, de 32 años, conducía la unidad de transporte pesado en sentido de sur a norte con destino al municipio de San Lucas, en el departamento de Madriz.

Al notar una densa humareda saliendo del interior de la cabina, el conductor detuvo la marcha de inmediato y descendió del vehículo, logrando salir ileso.

Pobladores de la zona reaccionaron con rapidez para auxiliar al conductor y controlar la emergencia.

Máximo García y Rosa López, habitantes del sector, relataron que al observar el humo y las llamas se organizaron entre vecinos para sofocar el fuego y extraer parte de los paquetes de alimentos del área de carga antes de que fueran alcanzados por las llamas.

Gracias a la intervención comunitaria y la llegada de los cuerpos de socorro, se logró salvar una parte considerable de la merienda escolar destinada a los estudiantes de Madriz.

Autoridades competentes se presentaron al lugar para determinar la causa que originó el siniestro en el vehículo pesado.

