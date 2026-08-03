Incendio arrasa comercio en Riscos de Oro y deja pérdidas de C$13 millones

Un voraz incendio redujo a cenizas un conocido establecimiento comercial, en la comunidad de Riscos de Oro, en el municipio de Rosita, Triángulo Minero, dejando pérdidas estimadas en 13 millones de córdobas.

Incendio en comercio deja pérdidas millonarias en comunidad Riscos de Oro, Rosita

El siniestro ocurrió este domingo 2 de agosto en la localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la cabecera municipal.

Tras generarse la emergencia, una densa columna de humo alertó a los vecinos, quienes armados con baldes de agua y herramientas artesanales unieron esfuerzos de manera inmediata para evitar que las voraces llamas se propagaran hacia los inmuebles colindantes.

Pese al intenso trabajo de los comunitarios y las autoridades locales, el fuego avanzó de forma implacable por toda la infraestructura, destruyendo por completo el edificio y la totalidad de la mercadería y equipos almacenados.

Aunque no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar, las evaluaciones preliminares de los afectados calculan los daños materiales en una cifra millonaria debido al alto valor del inventario perdido.