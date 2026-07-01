Comerciante atrapado por los vicios murió a orillas de un cauce del barrio Laureano Mairena, en Managua

El joven Milton Josué Marenco Cerrato, de 28 años, fue encontrado muerto la tarde de este miércoles a orillas de un cauce.

El hallazgo fue realizado de la casa comunal de Villa San Jacinto cinco cuadras al Sur, en el barrio Laureano Mairena, en Managua.

De acuerdo con datos brindados por familiares, Milton tenía varios días de andar bebiendo guaro, lo que aparentemente le causó intoxicación alcohólica.

Sus parientes afirmaron que, antes de caer en las garras del vicio, Milton era un comerciante exitoso.

Ivania Rodríguez, tía del fallecido, afirmó que en repetidas ocasiones lo aconsejaron, pero lamentablemente no aceptó la ayuda para dejar el licor y las drogas.

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Carlos Cortés dijo que Milton era su amigo y se llevó un gran susto al percatarse que estaba muerto boca abajo a orillas del cauce.

Al sitio del suceso se presentaron agentes policiales quienes orientaron trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de muerte y descartar mano criminal.