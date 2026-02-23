Llamas dejan sin hogar a joven trabajadora y a su familia en Juigalpa

Un voraz incendio registrado la mañana de este lunes redujo a cenizas una humilde vivienda en el barrio El Santuario, de Juigalpa, Chontales, dejando a la señora Aura Nelys Marín Calero, de 36 años, viviendo a la intemperie con sus seis hijos, tras perder todas sus pertenencias.

Aura Nelys Marín Calero, de 35 años

Aura es bien conocida en la zona por su espíritu luchador, y al momento del siniestro desatado por la explosión de un tanque de gas butano, se encontraba en la calle trabajando en la venta de enchiladas con su carretón.

Fue durante su jornada diaria para llevar el sustento al hogar que recibió la impactante noticia de que las llamas devoraban su casa.

Afortunadamente, los familiares que se encontraban en el inmueble lograron salir a tiempo, evitando pérdidas humanas.

Solidaridad ante incendio devasta hogar en Juigalpa

Sin embargo, pese al esfuerzo de los vecinos que intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua, el incendio avanzó con rapidez, arrasando con electrodomésticos, camas, ropa y todos los enseres básicos.

Al lugar se desplazaron unidades de los Bomberos Unidos de Juigalpa, quienes ejecutaron labores de extinción para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas.

Ante esta tragedia, la joven madre y su familia hacen un llamado a la solidaridad del pueblo de Juigalpa y sectores aledaños.

Debido a que lo han perdido todo, solicitan apoyo con alimentos, ropa para niños y adultos, calzado o cualquier donación que les permita enfrentar este difícil momento y comenzar de nuevo.

