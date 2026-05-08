Llamas dejan en la calle a humilde vivienda de la Zona 7 de Nueva Guinea

Durmiendo a la intemperie quedó la familia de la señora Alba Luz Soza Sánchez, de 40 años, luego de que un incendio destruyó totalmente su vivienda en la zona 7 de Nueva Guinea, Caribe Sur, la noche de ayer jueves.

Incendio en Nueva Guinea deja familia en la calle

El siniestro se registró del cementerio Monte de los Olivos cinco cuadras al Norte, frente del vivero «El Mirador», propiedad de Faustino García Taleno, hasta donde llegaron los bomberos para atender la emergencia.

En el humilde inmueble se quemaron las camas, sillas plásticas, utensilios de cocina y toda la ropa de la familia.

Según las investigaciones, el incendio inició luego de que las llamas de un fogón dejado encendido alcanzaron un plástico que servía como pared y luego la madera de la vivienda.

El siniestro no dejó personas afectadas, aunque una hija de doña Alba Luz Soza fue llevada al Hospital Jacinto Hernández, con una crisis nerviosa que sufrió al creer que uno de sus hermanos había quedado atrapado en la casa.

