Llamas convierten en cenizas humilde vivienda en Bluefields, Caribe Sur

Convertida en cenizas quedó la humilde vivienda de la señora Carmen Flores, luego que un voraz incendio suscitado por causas desconocidas arrasara con todo a su paso, igualmente, con la estructura de madera.

El incendio se registró la noche de este miércoles, cerca de la vivienda del doctor Bacon, en el barrio San Pedro del municipio de Bluefields, Caribe Sur.

Según pobladores de la zona al momento del incendio doña Carmen Flores no estaba en la vivienda que fue devorada por las llamas. Ella andaba visitando a unos familiares en San Carlos, Rio San Juan.

Miembros de los Bomberos Unidos al ser informados del siniestro se desplazaron al lugar para evitar que las llamas se propagarán a las viviendas aledañas. En tanto, el fluido eléctrico fue suspendido momentáneamente.