Este jueves inicia la serie de las Americas del béisbol en Venezuela y Nicaragua será representada por el campeón de la Liga Profesional de béisbol los Leones de León.

El primer partido será ante los Caimanes de Barranquilla, de Colombia, este jueves a las 2:30 de la tarde en el estadio Fórum de la Güaira, en Venezuela.

El viernes Nicaragua juega a las 11:30 de la mañana ante Puerto Rico; el sábado las 5 de la tarde ante el representante de Venezuela.

El domingo ocho de febrero los representantes pinoleros se miden a Curazao, a las 5:30 de la tarde; el lunes 9 el juego será ante Panamá y se cierra la fase regular el 10 de febrero ante Argentina.

Dentro del equipo de León hay 14 peloteros extranjeros, entre ellos los lanzadores Luis Ramírez, Alfredo Villa, Iván Oviedo entre otros.

El equipo será dirigido por el manager Sandor Guido.