Madre es acusada de matar a dos hijos en Estados Unidos

Una joven de 22 años fue acusada de matar a dos de sus hijos y herir gravemente a un tercero dentro de una vivienda en Mandan, Dakota del Norte, Estados Unidos.

Kailey Erhart, foto Burleigh County Detention Center

Los tres menores tenían 5 meses, 1 año y 3 años. Dos murieron y el tercero sobrevivió con lesiones graves, según la información judicial citada en el reporte.

La acusada fue identificada como Kailey Erhart, quien enfrenta cargos que incluyen doble homicidio agravado e intento de homicidio.

La Policía acudió el pasado jueves a la vivienda después de recibir una alerta de que la mujer se encontraba encerrada con los niños y amenazaba con hacerles daño.

Dos niños mueren y un tercero queda grave tras ataque de su mamá en Estados Unidos

El jefe de Policía de Mandan, Jason Ziegler, explicó que los agentes escucharon fuertes ruidos desde el exterior y decidieron forzar la entrada a la residencia.

Una vez dentro encontraron a la mujer y posteriormente localizaron a los tres menores en una habitación.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Valley News Live, minutos antes de la intervención policial la acusada presuntamente amenazó al padre de los menores y a la abuela, quienes lograron salir de la vivienda.

El reporte también señala que el padre consiguió quitarle previamente un arma de fuego.

Las autoridades investigan además un video recuperado de un teléfono, considerado parte de la evidencia del caso.

Según la información disponible, la pareja atravesaba un proceso de separación y el padre ya había comunicado a los Servicios de Protección Infantil preocupaciones por amenazas relacionadas con la seguridad de los menores.

El reporte señala que Erhart recibió recientemente atención psiquiátrica y medicación, aunque continuaba legalmente autorizada para cuidar de sus hijos.

Durante el interrogatorio, la acusada afirmó que no recordaba el ataque, según los documentos judiciales citados.

Erhart compareció el viernes ante un tribunal, donde una jueza fijó una fianza de US$3 millones al considerar la gravedad de los hechos y el posible riesgo para otras personas.

Su próxima audiencia quedó programada para octubre, mientras fiscales y autoridades continúan reuniendo pruebas para avanzar con el proceso penal.