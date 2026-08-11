Donald Trump recorta la vacunación infantil en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una nueva orden ejecutiva que modifica sustancialmente la política de vacunación infantil en el país. Con esta medida, el Gobierno federal reduce a 11 el número de enfermedades recomendadas para inmunización universal en niños, marcando un claro contraste con las 18 contempladas en el calendario de 2024.

Trump disminuye las vacunas

Además, la nueva directiva aconseja administrar las dosis en visitas médicas separadas siempre que sea posible, lo que altera el esquema de aplicación conjunta utilizado durante décadas.

Vacunas excluidas de la recomendación universal

La medida no prohíbe el acceso a las vacunas ni impide que las familias las adquieran, pero elimina el respaldo explícito de la recomendación universal para varias de ellas. A partir de ahora, estas inmunizaciones pasarán a reservarse para grupos de riesgo o dependerán de una decisión compartida entre padres y pediatras.

Principales cambios en el calendario vacunal

Enfermedades excluidas de recomendación universal: Hepatitis A, Hepatitis B, rotavirus, gripe, COVID-19 y ciertas afecciones meningocócicas.

Triple vírica (Sarampión, Paperas y Rubéola): La orden establece que deberá aplicarse mediante tres vacunas separadas en cuanto los productos individuales estén disponibles en el mercado estadounidense.

Declaraciones sin evidencia científica sobre el autismo

La firma del decreto estuvo acompañada de polémicas declaraciones por parte de Trump, quien volvió a vincular la cantidad de vacunas aplicadas en la infancia con el autismo, una relación descartada de forma tajante por la comunidad científica internacional.

Al ser cuestionado por periodistas sobre si contaba con evidencia médica para sostener dicha afirmación, el presidente admitió que «no», señalando que simplemente había escuchado esa versión de parte de terceros. Asimismo, insistió en que existen grupos con baja vacunación y pocos diagnósticos de autismo, sugiriendo que «hay algo que no está bien».

Médicos y políticos califican la medida como «peligrosa e innecesaria»

La decisión ha desatado una ola de críticas por parte de expertos en salud pública. Los especialistas destacan que dividir dosis o espaciar visitas no ofrece mayor seguridad y, por el contrario, multiplica las citas médicas, lo que puede provocar retrasos en los esquemas de vacunación. Esto deja a los menores expuestos a brotes de enfermedades prevenibles, en un contexto donde Estados Unidos ya enfrenta repuntes en casos de sarampión.