Tiroteo causa pánico junto a concurrida estación del metro en Nueva York

2 hombres resultaron heridos de bala luego que un sujeto armado abrió fuego anoche cerca de la estación del Metro West Farms Square, en El Bronx, ciudad de Nueva York.

Balacera cerca de estación del metro en El Bronx deja 2 heridos

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital en condición estable, mientras la Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para esclarecer el motivo del ataque.

El tiroteo ocurrió en las afueras de una concurrida estación del metro, donde varias personas se encontraban en la zona al momento de los disparos.

Las cámaras de vigilancia registraron la balacera, que provocó escenas de pánico entre quienes estaban cerca del lugar.

Two men were shot in the West Farms section of the Bronx.



The shooting took place near the West Farms Square-E Tremont Avenue subway station, just after 6 p.m. Thursday.



Surveillance shows the gunman open fire, sending people scrambling to safety.



Officers quickly blocked off… pic.twitter.com/Smy8COpKYf — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) August 7, 2026

Hasta el momento no está claro si los dos hombres heridos eran transeúntes o si fueron objetivos directos del ataque.

Las autoridades tampoco reportaron arrestos vinculados con el caso.