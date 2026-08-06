Mujer de 29 años cae en Miami-Dade por abusar a niño de 4 años

Una mujer identificada como Maylin Elena Viana, de 29 años, fue arrestada en el suroeste del condado de Miami-Dade tras ser acusada por las autoridades de haber grabado y publicado en la plataforma TikTok un video de contenido sexual que involucra a un menor de tan solo 4 años.

Maylin Elena Viana, de 29 años

La investigación inició luego de que la red social TikTok detectara el material audiovisual y emitiera una alerta a las autoridades policiales.

Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade rastrearon la publicación hasta una cuenta vinculada con Viana, residente del área rural de Redland.

De acuerdo con el informe de arresto, durante los interrogatorios la acusada admitió haber grabado al menor de edad y sus partes íntimas.

Asimismo, los investigadores localizaron un segundo video en la red social Instagram donde se observa a la mujer realizando otros actos de naturaleza sexual con la misma víctima.

Hasta el momento, los reportes oficiales no han precisado si existe algún vínculo familiar o de tutoría entre la detenida y el menor.

Viana fue aprehendida ayer miércoles 5 de agosto y remitida al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

La imputada enfrenta cargos formales por promoción de material de abuso sexual infantil y actos lascivos contra un menor.

