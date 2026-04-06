Juigalpa: hombre muere a causa de potente descarga eléctrica en una casa

Un trágico accidente doméstico cobró la vida de Carlos Orlando Ruiz Miranda, de 33 años, en el departamento de Chontales.

Carlos Orlando Ruiz Miranda

El suceso ocurrió la tarde de ayer domingo dentro de una vivienda, ubicada en el residencial Bosques de Juigalpan, mientras Carlos Ruiz realizaba labores de soldadura.

Según los reportes, el incidente se produjo cuando Ruiz Miranda hizo contacto accidental con un cable energizado mientras manipulaba el equipo de trabajo.

La fuerte descarga eléctrica fue fulminante, provocando que el ciudadano perdiera la vida de manera instantánea en el lugar del accidente.

Al sitio se presentaron las autoridades correspondientes y un médico forense, quien tras examinar el cuerpo confirmó que no presentaba signos de violencia.

El dictamen médico determinó como causa directa del fallecimiento un infarto por electrocución, producto del contacto con el alto voltaje.

Carlos Orlando era originario de Santo Tomás, Chontales, donde familiares, vecinos y amigos lamentan su repentino deceso.



