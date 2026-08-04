Inicia juicio contra Víctor Olivares por homicidio en mercado Oriental

Este martes dio inicio el juicio oral y público en contra de Víctor Manuel Olivares Argüello, señalado por el Ministerio Público como coautor de los delitos de homicidio y robo con violencia e intimidación en perjuicio de Ludwin Moses López Casis.

Víctor Manuel Olivares Argüello

El hecho trágico se registró en el barrio Los Ángeles, en las inmediaciones del mercado Oriental, en Managua, la mañana del 19 de julio del 2025.

De acuerdo con la acusación fiscal, Olivares Argüello y su presunto compinche, Roger Emilio Vargas Guevara, interceptaron a la víctima mientras caminaba por el sector.

Olivares sacó un cuchillo para despojar a López Casis de su teléfono celular y ante la resistencia de la víctima, se produjo un forcejeo durante el cual Vargas Guevara supuestamente le asestó una estocada por la espalda que le perforó un pulmón, provocándole la muerte de forma inmediata.

Tras la agresión mortal, ambos sujetos aprovecharon para sustraer las pertenencias de la víctima y darse a la fuga.

El proceso judicial en el Juzgado de Managua fue suspendido temporalmente a solicitud de la representación de la Fiscalía, debido a la inasistencia de varios testigos citados para la audiencia.

Ante esta situación, el juez Jean Carlos Fernández reprogramó la continuación de la audiencia para el próximo 11 de agosto.

