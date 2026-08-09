Joven muere y niña resulta herida tras chocar moto contra árbol en Monte Tabor

La joven Ashley Urbina, de 24 años, murió la noche el sábado minutos después de chocar en motocicleta contra un árbol en el kilómetro 13 de la Carretera Sur, frente a la iglesia Monte Tabor.

Joven pierde la vida al impactar motocicleta contra árbol en Monte Tabor

Gravemente lesionada fue trasladada al hospital Fernando Vélez Paiz, de Managua, donde expiró a los pocos minutos de su ingreso.

Al momento de la fatalidad, Ashley llevaba como pasajera a una niña de 7 años, quien resultó lesionada.

Agentes de tránsito amplían las investigaciones del caso para determinarlas causas que dieron origen a la tragedia vial.