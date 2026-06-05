Estudiante es encontrado sin vida en Laguna de Apoyo, Granada

La mañana de este viernes fue localizado flotando muerto, el jovencito Saúl Antonio Antón Ruiz, de 17 años, quien murió ahogado en la Laguna de Apoyo, tras haber ingresado por el sector del Boquete, en Diriá, Granada.

Saúl Antonio Antón Ruíz, de 17 años

Saúl Antón Ruiz estaba siendo buscado desde la tarde del miércoles luego de que su mamá, Susana del Socorro Ruiz Díaz, de 34 años, lo reportó como desaparecido ante las autoridades.

Según los informes obtenidos, la tarde del miércoles, el adolescente solo estuvo una hora en clases en el Instituto Rafael Ángel Reyes, de Diriomo, y luego fue visto con otro joven caminando por el sector del Boquete.

Posteriormente, ambos ingresaron por un sendero que conduce hacia la Laguna de Apoyo, en donde se perdió el rastro de su paradero, por lo que los bomberos, familiares y habitantes de la zona, iniciaron la búsqueda.

Entre llamados y gritos pronunciando el nombre de Saúl, los equipos se desplazaron por toda la reserva natural con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron cuando lo encontraron muerto en las orillas de la laguna, de donde fue recuperado su cuerpo.

Del otro joven que lo acompañaba aún se desconoce su identidad y su paradero.

Saúl Antonio Ruiz era originario de la comarca La Escoba, en el sector de El Guanacaste, municipio de Granada.

Debido al estado de descomposición del cuerpo, el jovencito recibió cristiana sepultura esta misma tarde en el cementerio municipal de Diriomo.

