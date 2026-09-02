Capturan a sujeto por crimen a cuchilladas en Estelí

La Policía Nacional dio a conocer el esclarecimiento del homicidio de Salvador Vargas Galo, de 63 años, cometido en la comunidad Paso Ancho, municipio de Estelí, tras lograr la captura de uno de los responsables, mientras se mantiene la búsqueda de un segundo involucrado.

Ronald Arcia Castillo

El reporte policial señala que la mañana del jueves 27 de agosto, a las 6:20 de la mañana se recibió una alerta a través del Centro de Emergencias (línea 118) sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Vargas Galo.

Al sitio se presentó un equipo de investigación junto al médico forense de Estelí, quien determinó como causa directa de muerte un shock hipovolémico provocado por la gravedad de heridas sufridas.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el miércoles 26 de agosto, a las 6 con 11 minutos de la tarde, a manos de Ronald Arcia Castillo, de 41 años, y Ronaldo Jafeth López Zeledón, de 18 años.

Se busca a Ronaldo Jafeth López Zeledón

Las autoridades determinaron que ambos sujetos, motivados por rencillas personales y en estado de ebriedad, sostuvieron una discusión con la víctima.

Durante el altercado, agredieron a Vargas Galo con un cuchillo y piedras, causándole la muerte instantánea para posteriormente huir de la escena.

Como resultado de los operativos policiales, a las 9:00 de la mañana del jueves 27 de agosto, la Policía logró localizar y capturar a Ronald Arcia Castillo, quien ya fue remitido a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

Por otro lado, la institución mantiene desplegado un plan de búsqueda para dar con el paradero de Ronaldo Jafeth López Zeledón, quien se encuentra prófugo.

