Joven se quita la vida en comunidad Auhya Pinhi, Puerto Cabezas

Un joven de 25 años, de apellidos Matbeth Labonte, fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la comunidad Auhya Pihni, en Bilwi, Puerto Cabezas.

Cazadores de noticias informaron que el infortunado se privó de la vida mediante la asfixia mecánica utilizando un trozo de mecate que amarró a uno de los pilares de una casa de tambo.

Según los reportes, el cuerpo fue hallado detrás de la Iglesia Morava del sector, en un hecho que las autoridades atribuyen a una decisión de carácter personal ya que no hallaron indicios de violencia por parte de terceros.

