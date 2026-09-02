Meten presos a 13 sujetos durante la última semana por delitos de peligrosidad en Masaya

Las autoridades policiales arrestaron a 13 sujetos vinculados a delitos de alta peligrosidad en el departamento de Masaya, como resultado de los planes de prevención y persecución del delito ejecutados entre el martes 25 y el lunes 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con un informe oficial de la institución policial, entre los detenidos se encuentran dos abastecedores de droga capturados en los municipios de Masaya y Masatepe, a quienes se les incautaron 70 gramos de crack, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Asimismo, la jefatura policial reportó la detención de un sujeto por robo con intimidación, seis por robo con fuerza y dos por robo con violencia, todos registrados en la cabecera departamental de Masaya.

Dentro de los resultados del operativo también destaca la captura de dos personas señaladas por delitos contra la integridad de la mujer: un sujeto por violación en el municipio de Masaya y otro por abuso sexual en Masatepe.

Todos los detenidos y las evidencias ocupadas fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

