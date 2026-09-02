Hombre gravemente lesionado al ser asaltado en el barrio 3.80 en Managua

Con una herida en la cabeza, fractura en la pierna izquierda y golpes distintas partes del cuerpo, resultó Nelson Alejandro Blandón Arteaga, de 40 años, al ser agredido por desconocidos que le robaron sus zapatos en el barrio 3.80, de Managua, la madrugada de este miércoles.

Nelson Alejandro Blandón Arteaga fue agredido en Managua

La joven María del Carmen García dijo que se encontraba en su casa ubicada detrás de la gasolinera Puma de la rotonda El Periodista, en el barrio René Cisneros, cuando observaron al lesionado tirado en el callejón, quejándose del dolor.

Tras ser informados del hecho, agentes de la Policía se presentaron al lugar a realizar las investigaciones del caso y tratar de dar con los autores de las lesiones.

En tanto el afectado fue llevado en una ambulancia a un centro asistencial para ser atendido por el personal médico.

