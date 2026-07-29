Muere tomador de 34 años por paro cardíaco en Dolores, Carazo

El tomador consuetudinario Jorge Francisco Flores Hernández, de 34 años, murió a causa de un paro cardíaco que le sorprendió en su vivienda en el municipio de Dolores en el departamento de Carazo, este martes.

Jorge Francisco Flores Hernández

Tu Nueva Radio Ya conoció que Flores Hernández, se desmayó cuando deambulaba por una calle del barrio Los Ramos, donde los vecinos alertaron a sus familiares, quienes lo llegaron a recoger y llevaron a la casa, donde expiró al sufrir un infarto.

Los parientes del infortunado hombre estaban consciente de ese triste final que tendría, pues desde hacía años estaba sumergido en el alcohol, y ya había sido diagnosticado con cirrosis hepática.

Las autoridades de la alcaldía de Dolores brindaron acompañamiento a la familia doliente con la entrega del ataúd, y apoyándoles con todo lo necesario en la vela que se realiza desde esta noche.

