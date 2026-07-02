Una persona pereció y tres resultaron lesionadas al accidentarse con camioneta en Chontales

La señora Rita Putchie falleció y sus parientes, Margarita, Betty y Byron Putchie resultaron con lesiones de consideración, luego de que la camioneta en que viajaban se salió de la vía y dio varias volteretas, hasta caer a un pequeño guindo.

La desgracia ocurrió la tarde de este jueves en el kilómetro 177 de la carretera entre Santo Tomás y Juigalpa, Chontales, por donde la familia circulaba hacia su casa en Kukra Hill, tras dejar a una familiar que emprenderá su viaje de trabajo a un crucero.

De acuerdo con reportes de cazadores de noticias, el accidente ocurrió cuando una de las llantas delanteras de la camioneta estalló, causando el descontrol y las volteretas con la familia en su interior.

Los lesionados leves fueron trasladados a centros asistenciales de Santo Tomás, y al Hospital Departamental Comandante Camilo Ortega, en Juigalpa.

La muerte de Rita Putchie sucedió lamentablemente apenas una semana después del deceso de su señora madre, en un hecho de dolor y angustia que nuevamente vuelve a tocar los corazones de esa familia caribeña.