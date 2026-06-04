Jinotegano fallece en España tras pasar 15 días hospitalizado

Sumida en el dolor se encuentra la familia del joven nicaragüense Jeyson Lenin Rugama, de 23 años, quien falleció en un hospital de España, por complicaciones derivadas de una neumonía.

Jeyson Lenin Rugama, de 23 años

Rugama era originario de Yalí, Jinotega, y tenía aproximadamente dos años de haberse ido a España.

Ileana María Rugama Castro dijo que su hermano comenzó presentando síntomas de gripe y, tras recibir atención, logró recuperarse temporalmente.

Sin embargo, después sufrió una recaída que agravó considerablemente su estado de salud.

Ante esa situación, Jeyson fue ingresado en un hospital, donde permaneció por más de 15 días en estado de coma debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, falleció en el centro asistencial.

El joven era muy conocido debido a que había participado en diversos certámenes de modelaje realizados en la ciudad de Estelí y es recordado por su espíritu altruista y su disposición para ayudar a quienes lo necesitaban.

Ahora sus seres queridos enfrentan el desafío de reunir los recursos necesarios para trasladar sus restos a Nicaragua, por lo que solicitan el apoyo solidario de la población.

