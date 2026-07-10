Nicaragüense es hallado asesinado en camioneta en Texas

El nicaragüense Mainor Josué García Mendoza, de 26 años, fue encontrado asesinado en el interior de una camioneta abandonada en la ciudad de Austin, Texas, pocos días después de que sus familiares lo reportaron como desaparecido.

Mainor Josué García Mendoza, de 26 años

De acuerdo con el informe de las autoridades policiales estadounidenses, el cuerpo del joven presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

El Departamento de Policía de Austin mantiene abierta una investigación activa en torno al caso bajo la tipificación de homicidio.

Ante tal situación, solicitó públicamente la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita esclarecer el crimen e identificar a los responsables.