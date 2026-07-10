Sepultan a niña nicaragüense asesinada por delincuentes en Panamá

Ya descansa en un cementerio de Nicaragua, la pequeña de nombre Monserrat, de 10 años, quien fue víctima colateral de un ataque armado cuando llegaba a su colegió Bilingüe República de Japón, localizado en La Locería, Betania, Panamá.

Niña nica asesinada en Panamá

El hecho ocurrió cuando dos sicarios en moto descargaron al menos 30 tiros al carro en que viajaba la pequeña Monserrat que recibió un balazo en la cabeza, muriendo al instante al igual que su padrastro Xavier Meneses Martínez, de 35 años, en tanto su madre resultó herida y fue ingresada en el hospital Santo Tomas.

El ataque ocurrió cuando Meneses Martínez, detuvo el carro frente al centro educativo y los sicarios aprovecharon para acercarse y descargar la lluvia de bala.

El subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la zona policial de San Francisco, en Panamá, indicó que el ataque iba dirigido a Xavier Meneses, quien tenía antecedentes

Su padrastro, Xavier Meneses, de 35 años, también falleció, mientras que la madre de la menor resultó herida y sobrevivió al atentado.

Según las autoridades panameñas, el ataque habría sido dirigido a Meneses, quien tenía antecedentes delictivos por robo con arma de fuego, delito por el cual pagó una condena en el penal La Joyita, por lo que la niña fue una víctima colateral.

El jefe policial también indicó que Meneses Martínez, hacía un mes había sufrido otro atentado en la misma zona del que salió ileso.

Los familiares trasladaron el cuerpo de Monserrat a Nicaragua, tierra que le vio nacer en tanto en Panamá continua conmocionada por su asesinato y continúan las manifestaciones exigiendo justicia.