En doble homicidio, coterráneo es acribillado a balazos en Costa Rica

El nicaragüense Carmelo Cruz Figueroa fue asesinado a otra persona de apellido Morales, conductor de la camioneta que le dio raid, la tarde de este sábado en Quepos, provincia de Puntarenas, en Costa Rica.

Se conoció que Cruz Figueroa laboraba en una empresa de construcción, y a eso de las 1:10 de la tarde, solicitó permiso a su patrón para ir al centro de Quepos a depositar un dinero a sus familiares.

Justo en ese momento, el conductor de la camioneta le ofreció raid, por lo que decidió abordar el automotor, sin imaginar que minutos después, desconocidos abrirían fuego en su contra al pasar frente a una ferretera.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Cruz Figueroa, era originario dela comunidad San Jacinto de la ciudad de Rivas.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se movilizaron al lugar del doble crimen para investigan a fondo la tragedia.